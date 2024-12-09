О возобновлении ядерного статуса Украины речь не идет, отметил Дмитрий Жмайло.

Сейчас нет такого оружия, которое переломит ход войны и станет панацеей. Вопрос заключается в выходе за рамки и предоставлении Украине более современных вооружений.

Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, важным аспектом является дальнобойность – чтобы украинские защитники и в дальнейшем получали ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp. Они необходимы, в частности, для того, чтобы уменьшить давление на курскую группировку.

"Также очень важны противопехотные мины, чтобы ставить заграждения против "ползучих" наступлений россиян. То есть любая линейка очень важна, как и усиление нашей ПВО, причем постоянное, потому что давление с неба достаточно большое", – пояснил он.

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В то же время большим шагом вперед стало бы размещение в Украине стратегического неядерного вооружения, говорит эксперт. Речь идет о ракетах Tomahawk и Strike Missile Tomahawk "с соответствующим согласованием всех целей, которые составляют основу российского военно-промышленного комплекса".

"Потому что прекращение боевых действий – а сейчас хотят просто прекращения огня – возможно только, если на территории Украины будет сила, которая способна противостоять Российской Федерации. Итак, этот трек, этот вызов встал перед нашей дипломатией, особенно после удара Путина "Орешником", с которым мы будем работать с новой администрацией Трампа", – акцентировал Жмайло.

При этом о возобновлении ядерного статуса Украины речь не идет, и заигрывать с этим не нужно, считает эксперт. Речь именно о неядерном стратегическом вооружении.

"Системы, которые я назвал, – это баллистические ракеты среднего радиуса действия. Так же как и "Орешник", который прилетел без ядерного заряда, среднего радиуса действия. Он может лететь значительно дальше, на 5-6 тысяч километров, хотя запускали его с расстояния 600 километров от территории Украины. Итак, все, что неядерное, точно можно предоставить Украине", – продолжил он.

По мнению Жмайло, здесь вопрос чисто политический.

"Потому что если можно сбивать ракеты над небом Израиля, если этим Tomahawk можно бить по йеменскому хуситу в тапочках, который просто воюет с легким стрелковым оружием на мопеде без всякой амуниции, то им точно можно бить по террористам, которые рвутся не только в Украину, а хотят пройти в Европу и угрожать всему свободному миру", – констатировал он.

Ракеты Tomahawk – это стоит знать

Ракеты Tomahawk – это высокоточные крылатые ракеты дальнего действия, разработанные Соединенными Штатами Америки. Дальность зависит от модификации – от 870 до 2500 км. При этом скорость ракеты составляет 880 км/час.

Известно о многих случаях ее использования в боях. В частности, Tomahawk впервые массово использовали во время войны в Персидском заливе. США применяли ракеты для уничтожения иракских командных пунктов, ПВО и критической инфраструктуры.

Также Tomahawk применялись в Сирии в ответ на применение химического оружия режимом Башара Асада. Тогда США нанесли удары по сирийской авиабазе Шайрат.

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