В рамках программы модернизации F-16 доставлено 136 самолетов, также будут поставлены новые истребители.

Военно-воздушные силы США продолжают изучать все варианты для ускорения поставок Тайваню многоцелевых истребителей F-16.

Как пишет Bloomberg, законодатели США направили в командование Военно-воздушных сил письмо, где выразили обеспокоенность тем, что поставки самолетов Тайваню могут быть под угрозой из-за ряда проблем региональной безопасности во всем мире, включая обязательства США перед Украиной и Израилем.

Так, члены Палаты представителей заявили, что задержки в программе модернизации существующих тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за отсутствия ключевых деталей, тогда как поставка 66 новых самолетов, построенных Lockheed Martin Corp., была отложена более чем на 15 месяцев. Законодатели заявили, что не могут позволить себе давать слишком много обещаний и не выполнять свои обязательства перед ближайшими друзьями.

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Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер в ответ на это письмо подчеркнул, что в рамках программы модернизации F-16 доставлено 136 самолетов, а еще три должны отправить в ближайшее время. Кроме того, по его словам, 66 новых самолетов планируется поставить до конца 2026 года.

Ситуация вокруг Тайваня

В ноябре 2023 года сообщалось, что Китай готов создать широкое пространство для мирного воссоединения с Тайванем. При этом Пекин против любой "сепаратистской деятельности", направленной на независимость Тайбэя.

В декабре в СМИ появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита в Сан-Франциско, на полях которого он встретился с президентом США, прямо сказал Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но "сроки еще не определены".

Отметим, что в запросе президента США Джо Байдена на 106 млрд долларов дополнительного финансирования, где предусмотрено более 60 млрд долларов для Украины, также заложены средства на поддержку Тайваня. Однако его уже несколько месяцев не могут принять американские законодатели.

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