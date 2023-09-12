Генеральным подрядчиком системы противоракетной обороны станет компания Northrup Grumman.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше комплексной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.

Генеральным подрядчиком системы противоракетной обороны станет компания Northrup Grumman. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона.

Отмечается, что модернизируя свою систему противовоздушной обороны, Польша, союзник по НАТО, запросила закупку второй фазы двухэтапной программы для системы управления PATRIOT Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.

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По данным Пентагона, в пакет войдут 93 центра управления боевыми действиями системы, 175 реле сети управления огнем и другое сопутствующее оборудование.

Как пишет Reuters, интерес Европы к американскому оружию возрос. Спрос сосредоточен на таком вооружении, как боеприпасы, средства противовоздушной обороны, оборудование связи, переносные ракеты Javelin и беспилотники, которые оказались критически важными для военных усилий Украины.

Оружие США для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку для Украины ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM).

Ранее стало известно, что США заказали ракеты AMRAAM различных модификаций в количестве от полутора до трех тысяч штук для 15 стран, и часть из них передадут Украине.

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