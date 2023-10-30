Ожидается, что производственная линия по сборке ракет для Железного купола в США заработает в 2025 году.

США планируют в ближайшие годы начать производство ракет для "Железного купола" Израиля. Как сообщает The Jerusalem Post, израильская компания Rafael в сотрудничестве со своим американским партнером Raytheon собирается приступить к производству в 2025 году. На создание производственной линии для "Железного купола" запланированы инвестиции в размере 33 миллионов долларов.

Решение о создании дополнительной линии по производству ракет для "Железного купола" в США было принято совместно компаниями Rafael и Raytheon, при этом выбранной локацией стал Ист-Камден в штате Арканзас. Эта новая производственная линия будет производить американскую версию ракет ТАМИРА, которая будет продаваться под названием SkyHunter.

Отмечается, что эти ракеты будут интегрированы в новую систему ПВО, включающую в себя перехватчики "Железный купол", дополненные американской радиолокационной станцией и системой управления. Строительство производственной площадки планируется начать в 2024 году, а первые перехватчики сойдут с конвейера в 2025 году.

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Хотя Израиль прямо не упоминается в качестве прямого заказчика этой новой производственной линии, в заявлении Raytheon подчеркивается, что этот объект будет служить для поставок ракет "на вооружение американских вооруженных сил и их союзников".

Железный купол - что о нем известно

"Железный купол" (Iron Dome) - это антиракетная система, разработанная Израилем, предназначенная для защиты от короткой и средней дистанции ракетных атак. Система была разработана израильской фирмой Rafael Advanced Defense Systems и впервые введена в действие в 2011 году.

Система использует ракеты-перехватчики, способные обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские ракеты в режиме реального времени.

В то же время, как ранее писали СМИ, "Железный купол" рискует быть подавлена ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт.

Сообщалось, что, как и любая система ПВО, "Железный купол" опирается на достаточные запасы ракет-перехватчиков и может быть перегружена, если атака будет достаточно масштабной.

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