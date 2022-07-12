Точность стрельбы не оставляет никаких шансов для врага.

Оружие нового поколения исправно уничтожает российских оккупантов в Украине уже несколько недель. Но речь не о пресловутых HIMARS. Дело в том, что на вооружение ВСУ поступили снаряды с точностью попадания 99,9%.

Это - оружие судного для рашистов дня, говорится в сюжете проекта FreeДом. Речь идет о самонаводящемся артиллерийском снаряде SMArt 155.

Боеприпас действительно уникальный, разработан под НАТОвские установки 155-го калибра. Внутри он имеет инфракрасные датчики, самостоятельную радиолокационную систему и два отдельных заряда, которые в нужный момент отделяются от снаряда и самостоятельно поражают цель.

"Они сканируют участок местности, куда был выстрелен снаряд, обнаруживают цель и наносят по ней удар", - говорит военный эксперт Константин Машовец.

То есть вся работа наводчика - просто ввести координаты цели. Дальше снаряд все делает сам. Предназначен он для уничтожения бронетехники, пробивает даже 10-сантиметровую броню. Причем на внутренней микросхеме прописаны все варианты целей, то есть снаряд способен "отличить" танк от БТР или САУ.

И вот на днях Украина получила целую партию таких снарядов от Германии и Нидерландов. Количество не раскрывают.

SMArt 155 расчитан на стрельбу до 30 км, скорость полета - более 18 тыс. км/час. А количество интегрированных датчиков позволяет использовать его при любой погоде в любое время суток.

Ранее сообщалось, что Россия опозорилась со своим грозным оружием "Терминатор-2" в Украине.

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