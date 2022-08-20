По словам эксперта, доподлинно посчитать количество российских ракет достаточно сложно.

Аналитики и эксперты постоянно обсуждают количество ракет РФ и то, на сколько их хватит для атак на Украину. Поэтому ситуацию объяснил военный эксперт Александр Мусиенко.

Как он рассказал в комментарии в эфире ТСН, что касается запасов, то точно посчитать количество ракет достаточно трудно, потому что они остались еще с советских времен, до С-300.

"Можно сказать о том, что у РФ уменьшились возможности для их обновления. Они сосредотачиваются либо на выпуске старых образцов, либо на ремонте и модернизации того, что осталось", - заявил эксперт.

В общем, продолжил он, С-300-дешевле, чем С-400 или С-500, которые они сейчас разрабатывают.

"Если посмотреть по ракетам, по ЗРК, реактивной артиллерии, то на сегодня есть подсчеты специалистов, которые установили, что на восстановление того, что РФ уже использовала против Украины, нужно около 100 млрд долл.",- заявил Мусиенко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, чем опасна "невидимая" русская ракета "Кинжал".

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