Учения Sea Breeze 2020: прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели (видео)
Следующим этапом по отработке практических действий и достижения взаимосовместимости в рамках многонациональных учений Sea Breeze 2020 стали боевые стрельбы с вертолета морской авиационной бригады Ми-8МСБ-В.
Об этом сообщает АрміяInform.
С аэродрома Школьный подниматься в небо вертолет Госпогранслужбы Украины. Его задача – осуществить сопровождение боевой единицы морской авиационной бригады ВМС Украины вертолета Ми-8, который задействован в такого элемента международных украинско-американских учений Sea Breeze 2020 на поиск и уничтожение морской цели.
В этом году основное внимание учений уделяется отработке безопасности операций в море. Корабельно-катерные группы отрабатывают ряд задач, к которым привлекается и авиация.
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Во время перелета до определенного района выполнения боевых упражнений пара вертолетов осуществляет воздушный мониторинг водного пространства. На горизонте появляются тактические группы корабельно-катерного состава.
Во время выполнения совместных действий, впервые был отработан элемент практических стрельб из вертолета по морской цели – это еще одна особенность нынешних учений. Каждого года сценарий проведения учений меняется и добавляются новые элементы и задания.
Начальник штаба руководства учений Sea Breeze 2020 Константин Плахотнюк рассказал: "Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена и это дополнительно подчеркивает, что та техника, которую мы получили в ВМС, а конкретно в бригаде морской авиации, она используется на 100 процентов".
Как сообщал УНИАН, международные военные учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля.
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