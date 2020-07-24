Учения Sea Breeze 2020: прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели (видео)

В этом году основное внимание учений уделяется отработке безопасности операций в море.

Следующим этапом по отработке практических действий и достижения взаимосовместимости в рамках многонациональных учений Sea Breeze 2020 стали боевые стрельбы с вертолета морской авиационной бригады Ми-8МСБ-В.

Об этом сообщает АрміяInform.

С аэродрома Школьный подниматься в небо вертолет Госпогранслужбы Украины. Его задача – осуществить сопровождение боевой единицы морской авиационной бригады ВМС Украины вертолета Ми-8, который задействован в такого элемента международных украинско-американских учений Sea Breeze 2020 на поиск и уничтожение морской цели.

В этом году основное внимание учений уделяется отработке безопасности операций в море. Корабельно-катерные группы отрабатывают ряд задач, к которым привлекается и авиация.

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Во время перелета до определенного района выполнения боевых упражнений пара вертолетов осуществляет воздушный мониторинг водного пространства. На горизонте появляются тактические группы корабельно-катерного состава.

Во время выполнения совместных действий, впервые был отработан элемент практических стрельб из вертолета по морской цели – это еще одна особенность нынешних учений. Каждого года сценарий проведения учений меняется и добавляются новые элементы и задания.

Начальник штаба руководства учений Sea Breeze 2020 Константин Плахотнюк рассказал: "Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена и это дополнительно подчеркивает, что та техника, которую мы получили в ВМС, а конкретно в бригаде морской авиации, она используется на 100 процентов".

Как сообщал УНИАН, международные военные учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля.

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