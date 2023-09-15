Отмечается, что это решение не новое, специальные БпЛА, которые наводятся на РЛС противника, активно использовал Израиль.

В четверг, 14 сентября во время успешного уничтожения российского ЗРК С-400 в районе Евпатории в оккупированном Крыму СБУ могла использовать специальные дроны-камикадзе, которые наводятся на радиолокационные станции противника.

Как рассказал "Украинской правде" источник в спецслужбе, сначала дроны вывели из строя радиолокационные станции, после чего две крылатые ракеты "Нептун", которые запустили бойцы ВМС ВСУ, уничтожили комплекс С-400.

Издание Defense Express отмечает, что ключевой здесь является именно информация о ходе атаки – сначала были использованы дроны для поражения радаров, а уже потом ракеты. При этом в самой Евпатории после атаки обнаружили дрон самолетного типа с боевой частью, что свидетельствует о применении дальнобойных дронов-камикадзе.

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"При этом комбинированный последовательный удар и выбор целей для каждого средства в отдельности возможно говорит об их специализации. А довольно интересным объяснением этого является использование дронов-камикадзе, которые могут самостоятельно наводиться на излучение радиолокационной станции", – говорится в материале.

Отмечается, что такой подход не является чем-то новым, и образец для прямого подражания известен – это Harpy от Israel Aerospace Industries. Этот барражирующий боеприпас был создан в 1989 году. Он предназначался как раз именно для поражения РЛС врага и использует пассивную радиолокационную головку самонаведения. Вероятно, аэродинамические решения Harpy, а также метод пуска копировал Иран при создании собственных Shahed-131 и Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.

Аналогичную разработку под названием Chien Hsiang имеет и Тайвань. Свой образец имеет и Китай – там также не стали что-то кардинально менять и просто повторили Harpy.

"Если брать известные характеристики Harpy от Israel Aerospace Industries, то речь идет о дальности полета до 400 км, времени в воздухе до 3 часов и боевой части весом в 15 кг. По своей технологичности он конечно уступает следующей версии – IAI Harop, которая уже имеет собственную оптико-прицельную станцию. Но дело в том, что порой большая сложность не означает большую эффективность в других условиях", – отмечают эксперты издания.

Такой дрон-камикадзе запускается с Земли, может пролетать довольно значительное расстояние, а на конце маршрута самостоятельно наводится на излучение РЛС – без использования спутниковой навигации. Подобная разработка не является супер-оружием, может страдать от специализированных помех, а также наводиться на имитаторы РЛС. Однако их стоимость позволяет говорить, что это оправданное решение, поскольку оно дает возможность активно поражать средства ПВО противника на значительных расстояниях без привлечения авиации.

"И если учитывать обнародованную информацию из анонимного источника в СБУ, украинские бойцы уже имеют именно такие возможности", – резюмировало издание.

Уничтожение системы С-400 в Крыму

В ночь на 14 сентября в оккупированном Крыму во второй раз уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Произошло это в районе Евпатории. Известно, что этот комплекс является одной из ключевых составляющих вражеской системы ПВО на оккупированном полуострове. Впервые такую систему удалось поразить на мысе Тарханкут 23 августа.

С-400 может прикрывать важные военные объекты противника. Эта система является модификацией С-300 и предназначена для поражения воздушных целей в радиусе до 400 км.

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