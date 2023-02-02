По состоянию на 2020 год у оккупантов было лишь 12 ЗРК этого типа.

Россия теряет на войне против Украины редкие образцы своего вооружения. На этот раз путинские военные остались без зенитно-ракетного комплекса "Тор" в арктической версии. Утверждается, что у врага было лишь 12 единиц этой техники.

Соответствующие кадры опубликовал ряд Телеграмм-каналов, среди них и канал одесского активиста Сергея Стерненко. Он утверждает, что события разворачиваются на Херсонском направлении.

"Очень хороший результат. 406-я артбригада уничтожила российский ЗРК "Тор". Это было на левобережье Херсонщины", — говорится в сообщении.

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Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Телеграмм-канале тоже написал, что ЗРК был уничтожен воинами 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты ВМСУ.

"ВС РФ отправили в Украину арктическую модификацию ЗРК "Тор" – "Тор-М2ДТ". Как доказала 406 артиллерийская бригада Командования морской пехоты ВМС ВСУ, горит он даже лучше и ярче, чем обычный "Тор", – написал он.

Арктический зенитно-ракетный комплекс был уничтожен высокоточным снарядом M982 Excalibur.

Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" в Украине

Портал Defence24 сообщал в декабре 2022-го года, что российские оккупанты в Украине начали использовать зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", размещенные на шасси сочлененных гусеничных тягачей ДТ-30ПМ и адаптированные для использования в условиях арктического климата.

Россияне утверждают, что их арктический "Тор" может работать при температурах до -50 градусов. Каждый ЗРК "Тор" имеет две машины: для размещения экипажа и управления огнем и машина с РЛС, двумя пусковыми модулями.

"Тор-М2ДТ" якобы может поражать цели на дальности от 1 до 12 км и на высоте от 10 метров до 10 километров.

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