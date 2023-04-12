Россия использует глушение GPS, чтобы помешать процессу наведения оружия.

"Умные" бомбы американского производства становятся жертвами российских радиоэлектронных помех в Украине, из-за чего они иногда не попадают в цель.

Как пишет POLITICO, об этом говорится в просочившихся документах, подтвержденных официальным представителем министерства обороны.

В некоторых случаях оружие также не взорвалось из-за технической проблемы, которую с тех пор устранили украинские военные.

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В декабре Пентагон начал направлять в Киев современное оборудование, способное превращать неуправляемые авиабоеприпасы в высокоточные "умные бомбы", способные с большей точностью поражать российские цели.

Управляемые бомбы могут быть запущены с различных самолетов, таких как бомбардировщики и истребители, и называются боеприпасами совместной прямой атаки или JDAM. Версия с большей дальностью полета, отправляемая в Украину, называется JDAM-Extended Range или JDAM-ER.

Но, согласно просочившемуся слайду, подготовленному Объединенным штабом и подтвержденному официальным лицом США, которому была предоставлена анонимность для обсуждения деликатного вопроса, это оружие испытало более высокий, чем ожидалось, уровень неразорвавшихся снарядов и не попало в цель на поле боя.

В некоторых случаях взрыватели бомб не срабатывали при их использовании, из-за чего оружие не взорвалось. Согласно слайду и официальному лицу, ВВС Украины установили исправление, чтобы обеспечить правильное взведение бомб.

Документ включает схему боеприпаса и излагает техническую проблему, с которой сталкивается оружие, а также предлагаемое решение. В нем также содержится подробный отчет о частоте отказов оружия в нескольких недавних атаках, включая даты и количество боеприпасов, которые потребовались для поражения цели.

Более крупная проблема заключается в том, что Россия использует глушение GPS, чтобы помешать процессу наведения оружия, согласно слайду и отдельному человеку, знакомому с этой проблемой, который не входит в правительство США. Американские официальные лица считают, что российские помехи приводят к тому, что JDAM, а иногда и другое американское оружие, такое как управляемые ракеты, не попадают в цель.

"Я действительно думаю, что могут быть опасения, что россияне могут глушить сигнал, используемый для управления JDAM, что объясняет, почему эти боеприпасы не работают должным образом и как они работают в других зонах боевых действий", - сказал Мик Малрой, бывший Сотрудник Пентагона и отставной офицер ЦРУ.

"Умные бомбы" JDAM в Украине - детали

Информация о передаче "умных бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) впервые появилась в конце февраля. Снаряды с этим оборудованием способны поражать цели на дистанции до 72 километров.

В конце марта в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские защитники уже применяют управляемые авиабомбы JDAM. Они используются для ударов по важным целям российских оккупантов.