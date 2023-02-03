Россия продолжает эскалацию войны и продолжает мобилизацию. Около 200 тысяч из 300 тысяч призывников "первой волны" уже на фронте, и на четырех направлениях – Бахмутском, соледарском, Лиманском и Углегорском – уже совершают наступления, идут нахрапом. Также россияне формируют следующий стратегический резерв – еще около 300 тысяч мобилизованных готовятся в учебных центрах как на территории России, так и в республике Беларусь.

Таким образом, существует большая вероятность, что к 24 февраля россияне начнут формировать ударную группировку, чтобы ее применить. Силы для этого у них есть. Ведь даже устаревшей техники, которую они имеют – в частности боевые машины пехоты и танки Т-72 или Т-62 – достаточно для вооружения личного состава.

Украина к этому готовится. Но лишь теми силами, которые есть.

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Если бы нам своевременно помогли, мы бы в этом году точно закончили войну

Во-первых, к сожалению, эйфория, которую можно наблюдать в соцсетях по поводу того, что к нам придут боевые бронированные машины и танки, не является оправданной. Ведь союзники очень долго колебались с оказанием этой помощи, поэтому нужная техника окажется у нас только через месяц, или два. Если бы нам своевременно помогли после харьковской и херсонской операций, мы бы в этом году точно закончили войну. Но не так сложилось, как думалось.

Во-вторых, противник тоже знает о предварительных сроках этих поставок. С учетом этого, он, вероятно, и будет планировать свои действия. То есть россияне могут начать действовать до того, как мы получим необходимое оружие. Более того, обострение ситуации начинается уже сейчас.

Война, управляемая за счет снабжения техники, продолжается. И следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" может состояться 14 февраля. И на нем я бы советовал как можно скорее задавать вопросы не только по реактивным самолетам, но и по ударным вертолетам. Конечно, авиацию мы можем получить, хотя бы, через полгода, но говорить об этом надо еще вчера. Поэтому решения по самолетам надо добиваться.

Кроме того, нам крайне нужны дальнобойные ракеты, в частности ATACAMS, способные наносить удары по целям на расстоянии до 300 километров. Поэтому нам необходимо всячески ускорять их поставки…

Группировка для наступления еще не сформирована, России нужно еще хотя бы несколько недель

Дело в том, что Украина ожидает нового нашествия россиян. Некоторые эксперты отмечают, что вероятность нового наступления существует чуть ли не на следующей неделе. Мол, могут начать качество провокационные действия. Тем не менее, напомню, что группировка для этого еще не сформирована. То есть России нужно еще хотя бы несколько недель. Таким образом, если не к годовщине полномасштабной эскалации 24 февраля, то в начале марта, РФ подготовит свой стратегический резерв.

В общем, вопрос сроков стоит очень остро. Это касается и передачи танков, и решения вопроса с авиацией. Пока мы ждем, россияне заинтересованы нанести по нам удар. Прямо сейчас. Ведь прямо сейчас у них больше авиации, больше артиллерии, больше ракетного оружия. Поэтому, безусловно, им лучше напасть скорее, чем ждать, пока "проснутся" партнеры Украины.

Игорь Романенко, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке