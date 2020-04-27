В Генштабе показали, как проходят испытания ракетного комплекса "Нептун" (фоторепортаж)

Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением самолетов Су-27.

В Одесской области продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса "Нептун", оснащенного крылатыми ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 “"Нептун", - говорится в сообщении.

Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

В Генштабе отметили, что пуски проводятся с Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей".

Ракетный комплекс "Нептун" – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжательная машина и транспортная машина.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб показал эффектное видео испытаний ракетной системы "Вильха-М".