Ракета якобы была сбита.

Под Таганрогом (РФ) обнаружили украинскую ракету "Нептун". Об этом сообщил российский военный обозреватель Кирилл Федоров.

"Является модернизацией советской ПКР Х-35, но с некоторыми отличиями. Отличить от российских модификаций Х-35 можно по "оперению" с переменной стреловидностью", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, ракета якобы была сбита, после чего ее выбросило на берег Азовского моря неподалеку от Таганрога. Он также опубликовал видео с места, где нашли ракету "Нептун".

Ракета Нептун

Украинская ракета Р-360 "Нептун" – дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Она была создана конструкторским бюро "Луч" на базе советской ракеты Х-35 для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

Примечательно, что ракета "Нептун" может использоваться и с наземных пусковых, и непосредственно с кораблей.

Стоит отметить, что именно этими ракетами в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года был поражен флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва", после чего он пошел ко дну.

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