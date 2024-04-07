По словам Александра Мусиенко, китайская экономика слишком зависима от Запада.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Китай не пойдет на шаг, чтобы удовлетворить все военные потребности России в войне против Украины. Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

"Вы видите, что США говорят о том, что Китай может помогать с ракетным топливом, элементами, технологиями. И это их беспокоит", - отметил Мусиенко.

Он напомнил, что министр финансов США Джанет Йеллен сейчас на четыре дня поехала в Китай для очень серьезных разговоров.

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"Я не думаю, что Китай все же пойдет на то, чтобы дать все вооружение для России. Понимаете, все же, экономика их слишком зависима от Запада. Почти триллион торговли с ЕС. На что променять? На 122 млрд с Россией? А что тогда делать? Или с экономикой на 600-700 млрд с США", - подчеркнул эксперт.

Отдельно он добавил, что 70% военно-промышленного комплекса Северной Кореи ориентированы на Россию.

"И именно поэтому, кстати, министр Южной Кореи был в Брюсселе и сказал, что Украине надо дать 2,3 млрд от Сеула помощи, потому что в принципе, мы видим, что угрозы, которые есть, они общие", - отметил эксперт.

В этой связи, он считает, что из-за этого Южная Корея и соглашается продавать снаряды для Украины, потому что чешская и эстонская инициативы во многом зависят от снарядов из Южной Кореи.

Говоря об Иране, Мусиенко сказал, что ситуация сложная, но эта страна переориентировалась на угрозы Израиля и готовится к определенным операциям. При этом задачей для США является разбить ось Китая, Северной Кореи и Ирана, которая может поддерживать Россию.

"Если этого не сделать - это будет сигнал о слабости США в мире", - сказал Мусиенко.

Отношения Китая с РФ - последние новости

На днях государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО заявил, что Китай помогает России в угрожающих масштабах. По его словам, Пекин углубляет свою поддержку военно-промышленного комплекса РФ, что не только способствует войне в Украине, но и угрожает другим странам.

Впоследствии министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи в Гуанчжоу с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифеном отметила, что Китай будет иметь "значительные последствия", если его компании "поддержат войну России против Украины".

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