Лукашенко захотел производить в Беларуси больше оружия

По словам Лукашенко, в беларусские войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средств связи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одной из военных бригад заявил о необходимости наращивания производства страной различных видов вооружений - от стрелкового оружия до современных ракет.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что в Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы, которые оснащаются современными вооружениями. По его словам, в беларусские войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средств связи, в том числе местного производства.

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"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых. Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - сказал Лукашенко.

Поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, отметил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года в Беларуси начали производить боевые патроны - этим занимается госпредприятие "Белспецвнештехника". Задачу освоить производство патронов ранее поставил президент республики Александр Лукашенко.

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