В Беларуси начали выпускать боевые патроны

Первая партия ушла на экспорт в одну из европейских стран.

В Беларуси начали производить боевые патроны - этим занимается госпредприятие "Белспецвнештехника".

Как рассказал изданию "Беларусь сегодня" его гендиректор Алексей Скрага, первая партия боеприпасов недавно была выпущена и отправлена заказчикам.

По его словам, задачу освоить производство патронов ранее поставил президент республики Александр Лукашенко.

"Создание патронного производства - это прежде всего обеспечение военной безопасности государства. Представьте, что будет, если, скажем, завтра в стране не останется боеприпасов, а продать их нам никто не захочет? Ведь был уже подобный прецедент с обеспечением белорусских биатлонистов спортивными патронами", - сказал директор предприятия.

Он отметил, что часть боеприпасов будут идти на экспорт, остальные - на потребности Вооруженных сил Беларуси. На предприятии уже работают 150 человек, а разместилось оно в деревне Устье Оршанского района.

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Первая партия патронов была отправлена в одну из европейских стран, уточнил Скрага. По его словам, это спортивно-охотничьи боеприпасы в количестве более пяти миллионов штук.

"Боеприпас нашего производства соответствует мировым стандартам, но в силу различных причин он гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекателен для зарубежного покупателя", - пояснил он.