На аэродроме в Бородянке Киевской области состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата Raybird-3.
Об этом сообщает портал "АрміяInform".
За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).
Характеристики Raybird-3
Летательный аппарат - это полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для долговременных и ISTAR миссий.
Его преимущества:
- Переносная система готова к развертыванию за считанные минуты.
- Модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей.
- Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.
В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении пока не стоит, но проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.
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