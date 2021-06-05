Летательный аппарат - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический".

На аэродроме в Бородянке Киевской области состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата Raybird-3.

Об этом сообщает портал "АрміяInform".

За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Характеристики Raybird-3

Летательный аппарат - это полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для долговременных и ISTAR миссий.

Его преимущества:

Переносная система готова к развертыванию за считанные минуты.

Модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей.

Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении пока не стоит, но проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.

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Автор: Олег Давыгора