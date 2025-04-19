На фронте 'засветились' бронетранспортеры Puma: кто их тайно передал

Официальная информация об их поставке не была обнародована, значит кто-то передал их тихо.

На украинском фронте "засветились" итальянские бронетранспортеры Puma 6×6. Путь их поставки неизвестен, пишет Interesting Engineering.

Украинские вооруженные силы продолжают полагаться на иностранную военную поддержку - страна регулярно получает партии бронетехники, от основных боевых танков до боевых машин пехоты и транспорта.

Обычно такие поставки активно освещаются в СМИ, а политики используют их, чтобы подчеркнуть поддержку Украины со стороны своих стран.

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Однако случай с Puma вышел за пределы привычных процедур. Впервые подтверждено использование украинскими войсками итальянских бронетранспортеров, хотя официальная информация об их поставках не была обнародована.

Puma в рядах 81-й пехотной дивизии

Бронетранспортер Puma, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в Италии в 2001 году, является продуктом консорциума Iveco-Oto Melara. Модель предназначена для разведки и быстрых маневров. В варианте 6×6 она весит 8,2 тонны и транспортирует экипаж из двух человек и до восьми пехотинцев.

В апреле 2024 года появились фотографии уничтоженного Puma 6×6 с украинскими опознавательными знаками. Впоследствии военные из 81-й бригады опубликовали снимок исправной машины на службе.

Однако официального подтверждения от стран-доноров долго не было. Лишь в июле 2024 года Министерство обороны Украины сообщило об официальном развертывании Puma 6×6.

Технические характеристики Puma 6×6

Хотя Puma 6×6 и не является прорывом в боевых возможностях, она обладает рядом тактических преимуществ. Оснащенная дизельным двигателем Iveco на 180 лошадиных сил, машина способна разгоняться до 110 км/ч и имеет запас хода до 700 км.

БТР имеет баллистическую защиту, систему РХБ защиты и противопожарную систему. Вооружение представлено пулеметами калибра 7,62 или 12,7 мм, возможна также установка ПТРК типа MILAN или TOW.

По сравнению с более тяжелыми боевыми машинами, Puma предлагает более маневренный и мобильный вариант с высокой логистической гибкостью - идеальную для украинских условий.

Как Puma попала в Украину?

По информации Army Recognition и независимых источников, Puma 6×6 появились в Украине в мае 2024 года, хотя они не входили ни в один из официально обнародованных пакетов помощи.

Ранее Италия уже тихо передавала Украине другую технику - гусеничные машины Bandvagn BV 206S, БТР VCC-2, тактические авто VTLM Lince и различные грузовики.

Все это свидетельствует о стабильной, хотя и непубличной поддержке со стороны Италии. Как одна из немногих стран-эксплуатантов Puma 6×6, именно Италия, скорее всего, стала источником этой партии, даже если официально об этом не сообщается.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС сообщили, что общая потребность Украины в боеприпасах оценивается в 2 миллиона снарядов, для этого надо собрать сумму объемом 5 млрд евро. В начале апреля в ЕС было более 50% от нужной суммы.

Ранее стало известно, что будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия готова отправить Украине ракеты большой дальности Taurus. Как пишет FT, при этом Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

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