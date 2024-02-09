Александр Камышин указал, что более 10 стран ведут совместное производство роботизированных систем.

Украина разработала технологии для производства более миллиона FPV-дронов, а также сотен тысяч беспилотников, которые могут пролететь тысячи километров. Теперь Киев может наносить удары, которые ранее были невозможны.

Министр по вопросам стратегических отраслей Украины Александр Камышин в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил, что украинские технологии вынудили российские корабли Черноморского флота в Крыму перебазироваться в другие порты или "оказаться на дне".

При этом он указал, что производственные возможности Украины превышают финансовые. Кроме того, чиновник отметил, что более 10 стран ведут совместное производство роботизированных систем.

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"Например, завод Baykar по производству систем Bayraktar. Генеральный директор компании Халук Байрактар ​​недавно был в Украине, и мы с ним проверили ход производства. Я рад, что завод строится и что есть возможность создавать и производить современные роботизированные системы в Украине. В настоящее время мы работаем с рядом стран и продолжим выпускать подобные системы в различных конфигурациях", - подытожил Камышин.

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