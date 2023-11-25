Аж такое количество выпущенных сегодня дронов (75 "Шахедов" и почти все на Киев) может свидетельствовать о том, что реальные объемы производства российских "Шахедов" на заводе в Алабуге значительно выше даже 200 единиц в месяц. И что поставки "летающих мопедов" из Ирана или других внешних источников вообще-то продолжаются и дальше.

Когда в наших СМИ в середине ноября пошли спутниковые снимки с подписью "Завод в Алабуге достроен", то это вообще-то были снимки от Института науки и международной безопасности (ISIS), датированные еще сентябрем 2023 года. Уже тогда это учреждение писало о том, что по состоянию уже на сентябрь объект "Алабуга" достиг такого уровня готовности, что позволяет россиянам делать по двести "Шахедов" в месяц, и даже самостоятельно изготавливать отдельные чувствительные комплектующие к этим БПЛА. А дальше, по-моему, несложно экстраполировать, какого прогресса с производством могли достичь россияне за последние два месяца.

Также в сентябре 2023 года была озвучена информация в частности о том, что на "Шахедах" российского производства уже стоят китайские двигатели MD550 вместо иранских Mado MD550. Но подача этой информации состоялась в достаточно пренебрежительном ключе, что не способствовало в целом повышению уровня резистентности.

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Ввиду этого, вряд ли кто-то возьмется утверждать, что россияне не способны повторить столь массированную атаку "Шахедами".

Все коварные атаки врага происходят именно с поправкой на фактор внезапности

Но давайте заметим, насколько скрытно враг умеет готовиться к таким атакам. Звенья готовых к пуску "Шахедов" еще нигде не "светились" на спутниковых снимках в открытом доступе, да и "инсайдеры" из телеграмма еще ни разу не спешили предупреждать о "подготовке к массированной атаке дронами". Что заодно в очередной раз подчеркивает эмпирическое правило – все коварные атаки врага происходят именно с поправкой на фактор внезапности.

Данные о том, что в ночь на сегодня мобильными группами с пулеметами и зенитными пушками было сбито всего 40% дронов - это на самом деле очень высокий результат. Ведь россияне умышленно пускают "Шахеды" именно ночью, чтобы нашим мобильным группам было сложнее работать.

Ценные указания о том, что дроны при массовых атаках надо сбивать лишь малокалиберной зенитной артиллерией, без использования ЗРК и ресурса самолетов – пусть все импортные советчики на практике своих стран покажут, как это сделать. А мы посмотрим.

Сегодняшняя атака может быть воспринята как свидетельство, что Запад нам дал достаточно помощи

Нет, сегодняшняя атака по Киеву вряд ли "автоматом" должна сработать в сторону ускорения процессов по военной помощи Украине. Скорее наоборот - это может быть воспринято как свидетельство, что, значит, Запад нам дал достаточно помощи, как минимум по ПВО, чтобы мы могли отражать даже столь масштабные угрозы.

Кто до сих пор раздает ценные советы, что надо таки купить бразильские "Супер Тукано" для отстрела "Шахедов", тот просто пропустил сообщение в прессе, что Украина таки пыталась купить эти самолеты, но Бразилия отказала.

Иван Киричевский, военный эксперт Defense Express