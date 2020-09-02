По словам руководителя ВМС, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным.

Три дивизиона отечественных береговых комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами, планируют развернуть в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей в 2021 году.

Читайте такжеСНБО о взять на вооружение ВСУ комплекса "Нептун": территориальные воды и базы Украины под надежной защитойОб этом заявил командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает Армия.

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом», - заявил он.

По словам командующего, ВМС планируют разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

«Сразу после их установления планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач по назначению», - добавил Неижпапа.

По словам руководителя ВМС, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным.

Ракетный комплекс «Нептун»: для чего он предназначен

РК-360 МЦ «Нептун» разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Этот комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противнику.

23 августа министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии комплекса «Нептун» на вооружение.

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Автор: Константин Гончаров