Канада направит в Украину 90 военных инструкторов - СМИ

По прибытии в Украину иностранные военные пройдут 14-дневный период изоляции.

Канада возвратит 90 своих военных инструкторов в Украину.

Об этом сообщает National Post.

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Вооруженные силы Канады направляют военных инструкторов обратно в Украину, поскольку они надеются возобновить некоторые миссии и учения, которые были приостановлены из-за COVID-19.

Как сообщается, в 2015 году Канада впервые направила в Украину около 200 военнослужащих для обучения местных войск основам военного дела. Но эта миссия и ряд других были приостановлены в начале апреля из-за карантина.

"Этот персонал будет развернут в июне 2020 года, он пройдет 14-дневный период изоляции по прибытии в Украину. По завершении этого периода изоляции они будут готовы возобновить свою миссию поддержки Сил безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь Вооруженных сил Канады Лия Кэмпбелл.

Напомним, ранее стало известно, что Канада удвоила продажи оружия Саудовской Аравии вопреки мораторию.

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