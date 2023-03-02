По его словам, постоянное обнаружение вражеских штурмовых групп - это использование дронов.

Производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко сообщил, что уже запустили промышленное производство украинских беспилотников. В эфире 1+1 он ответил, настолько дроны важны на фронте.

"Отсутствие дронов на поле боя - это прямо пропорционально потерям наших бойцов. Без БПЛА просто невозможно вести боевые действия... Постоянное обнаружение штурмовых групп противника - это исключительно использование дронов", — подчеркнул Яценко.

Он говорит, что, в отличие от врага, в Украине производители дронов получают оперативно обратную связь от бойцов, которые их применяют. И после этого чуть ли не в режиме онлайн все оперативно исправляется.

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Также производитель БПЛА делает ставку на производство дронов как на современное средство ведения войны, которое после завершения полномасштабного вторжения РФ будут покупать у Украины.

Кроме того, "Байрактары", по словам Яценко, сыграли свою роль в начале большой войны, но сейчас нужны дроны поменьше, более мощные и современные.

Что известно об украинском дроне "Довбуш"

На востоке тестируют новый украинский разведывательный дрон "Довбуш Т10". Это многофункциональный БПЛА, который можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон.

Благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию украинский дрон недоступен для вражеских сил электронного противодействия и ПВО.

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