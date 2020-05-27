В Одесской области испытывают ракетный комплекс "Нептун" (фото)

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающая машина и транспортная машина.

На государственном полигоне Одесской области продолжается очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ «Нептун» украинского производства.

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Об этом сообщает АрміяInform.

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчивых к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы корабля. К Государственным испытаниям привлечена авиация и корабли и катера ВМС ВС Украины.

Ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей класса "крейсер", "эсминец", "фрегат", "корвет", десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающая машина и транспортная машина.

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