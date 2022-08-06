По некоторым данным, иранские беспилотники уже в Украине. Какую угрозу это несет ВСУ, рассказали эксперты.

Война нового поколения диктует свои условия. Методы Второй мировой уже окончательно себя изжили и, похоже, это начинает осознавать даже Россия. Понимая, что технологическое сражение РФ проигрывает в Украине по всем фронтам, Кремль якобы заключил сделку с Ираном на поставку ударных беспилотников местного производства.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по предварительной информации, заказ РФ составил 46 единиц.

Речь идет о дронах "Шахед 129" и "Шахед 191". Скорость полета - 150 километров в час. Заявленая дальность - около 1,5 тысячи километров. Роспропаганда уже успела заявить, что в РФ будет несколько сотен подобных птичек. И они якобы скоро будут щелкать как семечки не дающие им покоя HIMARS.

"Когда говорят о том, что россия может получить сотни подобного рода беспилотников, то я скажу так: сотен их нет даже у Ирана... И по сути это является мелкосерийного производства штучный беспилотник", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Интересно, что подобные "Шахедам" дроны у русских есть, но запускать их почему-то не спешат. Речь идет об "Орионах", которые практически не применяются в Украине, потому что они достаточно просто сбиваются нашими средствами ПВО, а также расчетами ПЗРК.

"Если мы говорим об иранских БПЛА, то они точно так же будут подвержены подобного рода уничтожению", - подчеркнул военный эксперт.

Ранее военные эксперты говорили, что если РФ получит иранские дроны, перелома в ходе войны не произойдет. Ведь и ВСУ уже имеют опыт борьбы против беспилотников, распространенную систему радиоэлектронной борьбы и в дополнение целую армию дронов. Чего только турецкий "Байрактар" стоит. Помимо этого, США передали Украине дроны-камикадзе Switchblade. Несмотря на небольшие размеры, они несут на себе боеголовки, способные уничтожать бронетехнику и живую силу противника. И они по характеристикам тоже превосходят некоторые иранские дроны.

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