Война нового поколения диктует свои условия. Методы Второй мировой уже окончательно себя изжили и, похоже, это начинает осознавать даже Россия. Понимая, что технологическое сражение РФ проигрывает в Украине по всем фронтам, Кремль якобы заключил сделку с Ираном на поставку ударных беспилотников местного производства.
Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по предварительной информации, заказ РФ составил 46 единиц.
Речь идет о дронах "Шахед 129" и "Шахед 191". Скорость полета - 150 километров в час. Заявленая дальность - около 1,5 тысячи километров. Роспропаганда уже успела заявить, что в РФ будет несколько сотен подобных птичек. И они якобы скоро будут щелкать как семечки не дающие им покоя HIMARS.
"Когда говорят о том, что россия может получить сотни подобного рода беспилотников, то я скажу так: сотен их нет даже у Ирана... И по сути это является мелкосерийного производства штучный беспилотник", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.
Интересно, что подобные "Шахедам" дроны у русских есть, но запускать их почему-то не спешат. Речь идет об "Орионах", которые практически не применяются в Украине, потому что они достаточно просто сбиваются нашими средствами ПВО, а также расчетами ПЗРК.
"Если мы говорим об иранских БПЛА, то они точно так же будут подвержены подобного рода уничтожению", - подчеркнул военный эксперт.
Ранее военные эксперты говорили, что если РФ получит иранские дроны, перелома в ходе войны не произойдет. Ведь и ВСУ уже имеют опыт борьбы против беспилотников, распространенную систему радиоэлектронной борьбы и в дополнение целую армию дронов. Чего только турецкий "Байрактар" стоит. Помимо этого, США передали Украине дроны-камикадзе Switchblade. Несмотря на небольшие размеры, они несут на себе боеголовки, способные уничтожать бронетехнику и живую силу противника. И они по характеристикам тоже превосходят некоторые иранские дроны.