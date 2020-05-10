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В США займутся разработкой искусственного интеллекта для воздушного боя

14:46, 10 мая 2020
Оружие
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Истребитель F-35B / REUTERS

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделило американской компании Dynetics 12,3 миллиона долларов на разработку искусственного интеллекта для воздушного боя.

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Об этом сообщает Airforce-technology.

Речь идет о так называемом первом этапе программы Air Combat Evolution (ACE). Он продлится 18 месяцев и заложит основу для будущих испытаний искусственного интеллекта с участием пилотируемых и беспилотных платформ. В дальнейшем предполагается проведение второго и третьего этапов, в рамках которых концепцию проработают более тщательно.

В итоге американские военные хотят получить искусственный интеллект, который позволит истребителям более эффективно вести маневренные воздушные бои.

Как сообщал УНИАН, компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии.

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