Маленький беспилотник практически не издает шума - звук пролета "Черного шершня" не громче стрекозы.

"Черный шершень" - это новейший и самый маленький беспилотник в мире. Скоро он будет на вооружении ВСУ. Речь идет о мини-дронах Black Hornet.

Как рассказал в эфире проекта FreeДом военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, в дрон удалось интегрировать большой набор сенсоров, там две оптические камеры и тепловизор. И все это - в микроразмерах.

Длина этого малыша - всего 10 сантиметров, в воздухе он способен находиться до получаса и отлетать на расстояние около полутора километров. Он предназначен для использования непосредственно в ближних боях, особенно в условиях городской застройки.

При этом маленький пропеллер практически не издает шума - звук пролёта "Черного шершня" не громче стрекозы. В условиях боя, еще и находясь в шлеме или каске, услышать, а тем более сбить беспилотник практически невозможно.

"Черный шершень" имеет массу преимуществ: весь комплект весит чуть больше килограмма, есть возможность запуска в любых условиях, не требует предварительной калибровки, а две камеры позволяет получать качественное видео в любое время суток.

Еще одно преимущество - скорость. С таким маленьким разведчиком подразделения получают информацию в разы быстрее. Эксперты говорят, что беспилотник оценивает обстановку и оперативно дает о ней знать.

Ранее сообщалось, что Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения для ВСУ норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях. Общая стоимость помощи составит в районе 90 миллионов норвежских крон (более $9,2 млн).

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