Байрактары - это современные беспилотные летательные аппараты.

Беспилотные летательные аппараты совершают революцию в военном деле и играют важную роль в разведке. Существует много видов дронов-беспилотников, однако сейчас внимание всего мира приковано к одной из самых известных моделей - турецкому Bayraktar TB2, который использовался во время армяно-азребайджанской войны. Существуют сведения о наличии подобных дронов в вооружении Азербайджана.

Украина также закупит несколько моделей турецких беспилотников Байрактар для собственных военных нужд. Существуют много причин популярности и востребованности Байрактаров в военной разведке.

Турецкие дроны Байрактары

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются для разведки и наблюдения за территорией врага. Одной из самых известных моделей БПЛА являются турецкие ударные Байрактары. Такие дроны использовались во время войны в Нагорном Карабахе. Многие видеозаписи азербайджанских ударов по целям в Карабахе были сделаны именно из этого дрона.

Читайте такжеПограничники получат еще 10 французских вертолетов Airbus Н125 (фото)Байрактары были разработаны несколько лет назад турецкой компанией Baykar. Название аппарата Bayraktar с турецкого переводится как "знаменосец". Этот дрон способен действовать под контролем оператора или самостоятельно. Его применяют для разведки, наблюдения или нанесения ударов на территории противника. Для поражения цели беспилотник имеет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Akıllı Mühimmat - "Умные мини-боеприпасы").

Bayraktar TB2

Модель Bayraktar TB2 стала прорывом в военной разведке. Этот турецкий беспилотник использовался во время войн в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Такие дроны закупила Украина у Турции. Существуют некоторые сведения того, что эта модель беспилотников состоит на вооружении в Азербайджане.

Дрон Bayraktar TB2 характеризуется большой продолжительностью полета (до 24 часов). Он ведет дежурство в воздухе и выявляет цели, после чего быстро поражает их ракетами. Аппарат оснащен четырьмя ракетами на подвеске. Беспилотник имеет более современные программное обеспечение и системы управления, чем многие известные дроны. Дрон также имеет множество камер и систем наблюдения для эффективной разведки.

БПЛА "Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди дронов в своем классе во время тестовых полетов. Продолжительность полета составила 24 часа 34 минуты.

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Автор: Екатерина Пулатова