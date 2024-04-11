B-1 – это четырехмоторный сверхзвуковой самолет с поворотным крылом, экипаж которого состоит из четырех человек.

На активной службе у Военно-воздушных сил США сейчас есть почти полторы сотни крупнейших военных самолетов – тяжелых бомбардировщиков. Это 76 Boeing B-52H, 44 Boeing B-1B и 20 бомбардировщиков-невидимок B-2, построенных Northrop Grumman.

Но, как пишет The Telegraph, у американских военных есть средства на 141 самолет. Как объясняет издание, сейчас у ВВС США есть 140 бомбардировщиков, ведь в 2022 году один B-1 Lancer сгорел в Техасе.

Любые другие воздушные силы могут довольствоваться 140 бомбардировщиками и перераспределить операционный бюджет потерянного бомбардировщика. Но ВВС США считают, что B-1 играет ведущую роль в возможной воздушной войне над Тайваньским проливом. Это настолько высокий приоритет, что тратятся миллионы долларов на восстановление борта B-1 "Lancelot", который три года находился в хранилище в пустыне.

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Подобные операции американские ВВС проводили лишь трижды за последние десятилетия. Кроме B-1, в летный статус были возвращены два сохранившихся B-52 – один в 2020 году и другой в 2015 году.

"Восстановление с хранения такой сложной машины, как бомбардировщик, является тяжелой, дорогой и длительной работой. Для этого могут понадобиться сотни людей, которые работают тысячи часов в течение нескольких лет, а расходы составят миллионы долларов. То, что ВВС готовы инвестировать средства, свидетельствует о важности больших, громоздких боевых самолетов, поскольку служба позиционирует себя, среди прочего, как защитника Тайваня от китайского вторжения", – пишет издание.

Что известно о самолетах B-1

B-1 – это четырехмоторный сверхзвуковой самолет с поворотным крылом, экипаж которого состоит из четырех человек. Самолет способен нести 37 тонн бомб и ракет на межконтинентальные расстояния, и является основной противокорабельной платформой ВВС. Он может нести 24 лучшие крылатые ракеты, в том числе противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM).

B-1 "может быстро доставить большое количество высокоточных и неуправляемых боеприпасов против любого противника, в любую точку мира и в любое время", говорят в ВВС. Ракета LRASM и похожая на нее ракета класса "воздух-поверхность" JASSM, являются ключевым оружием для воздушной и морской войны над Тайванем.

"1,3-тонная LRASM имеет дальность полета в сотни миль и оснащена GPS и инерционным наведением, инфракрасным искателем, который может распознавать корабли, и 1000-фунтовой боеголовкой, которая, если повезет, может пробить киль вражеского корабля. Чтобы максимизировать летальность ракеты, производитель Lockheed Martin недавно настроил ее для полетов в формации из четырех ракет. Недавнее первое испытание формации из четырех ракет "стало следующим большим шагом в эволюции LRASM". Хотя одна LRASM может потопить, скажем, китайский фрегат, для того, чтобы вывести из строя китайский авианосец, может потребоваться одновременный удар четырех ракет", – пишет издание.

Роль самолетов В-1 в возможной войне за Тайвань

Отмечается, что самолеты В-1, стреляющие залпами из рактет LRASM и противокорабельных JASSM, могут уничтожить китайский флот, который направляется через Тайваньский пролив шириной 100 миль, чтобы высадить войска на тайваньские пляжи. К такому выводу пришел Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, который в прошлом году разыграл сценарий боев за Тайвань.

В то же время Китай, чтобы выиграть войну против Тайваня, должен сбить – или уничтожить на земле – значительную часть американских бомбардировщиков. Но это трудно сделать, потому что бомбардировщики могут базироваться за пределами радиуса действия большинства китайских ударных ракет, приближаться к театру военных действий с нескольких углов и запускать противодействующие ракеты за пределы радиуса обороны, объясняет Центр.

Поэтому неудивительно, что ВВС США поддерживают в функционирующем состоянии максимальное количество бомбардировщиков, на которое они имеют финансирование. Каждый действующий бомбардировщик – это гибкий и живучий арсенал летающих ракет, способный повредить или потопить десятки вражеских – то есть китайских – военных кораблей за один вылет, констатирует The Telegraph.

Бомбардировщики В-1: характеристики

B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла производства компании Rockwell International (ныне – часть Boeing). Он был разработан в 1960-х годах.

Экипаж самолета состоит из 4 человек: командир, пилот, оператор вооружения и оператор оборонительных систем. Длина самолета составляет 46 – 44,81 м, в зависимости от версии. Масса пустого самолета составляет 64 860 кг для модификации B1-A и 86 180 кг для версии B1-B.

B-1 Lancer приземлялся и в Украине. Это произошло 22 сентября 1994 года. Самолет сел на полтавский аэродром в составе делегации из трех самолетов для празднования 51-й годовщины освобождения Полтавы и 50-летия челночных рейсов американских бомбардировщиков, вошедших в историю как Операция "Френтик".

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