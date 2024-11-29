Для Украины уничтожение радара 64Н6 является большой тактической победой.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский радар 64Н6, известный также как "Надгробие". Сделали это, скорее всего, с помощью ракет ATACMS.

Об этом сообщает издание Army Recognition. Отмечается, что этот радар является инструментом наблюдения и "краеугольным камнем российской сети противовоздушной обороны". 64Н6 предназначен для обнаружения, отслеживания и управления воздушными угрозами на огромных расстояниях.

"Его уничтожение знаменует собой значительный удар по российской армии, поскольку напрямую подрывает эффективность одной из самых грозных ракетных систем класса "земля-воздух", – пишет издание.

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Радар 64Н6 – ключевой компонент российской системы противовоздушной обороны С-300. "Надгробие" действует как основной датчик для обнаружения целей и передает данные в режиме реального времени на командный пункт, который координирует поражение угроз ракетами системы.

"Без 64Н6 система С-300 является фактически слепой, неспособной обнаруживать или поражать поступающие угрозы с одинаковым уровнем точности. Это делает радар очень важной целью в любом конфликте, где подрыв противовоздушной обороны противника является приоритетом", – говорится в материале.

Для Украины уничтожение радара 64Н6 является большой тактической победой, акцентируют авторы. Нейтрализовав этот важный компонент, украинские войска значительно ухудшили возможности российской региональной противовоздушной обороны.

Это создает возможности для украинских беспилотников, ракет и самолетов действовать с меньшим риском, что позволяет наносить более эффективные удары по другим стратегическим целям.

"Использование ракет ATACMS для этой операции подчеркивает стратегическую важность таких целей. Благодаря своей увеличенной дальности и точности, ракеты ATACMS идеально подходят для нанесения ударов по таким важным объектам, как 64N6, далеко за линией фронта", – констатирует издание.

Что известно о радаре 64Н6 "Надгробие"

64N6 – это радар с трехмерной фазированной антенной решеткой большой дальности, который работает в S-диапазоне частот. Это делает его высокоэффективным в обнаружении аэродинамических и баллистических целей.

Максимальная дальность обнаружения цели составляет около 300 километров, поэтому радар может отслеживать и выявлять угрозы далеко за пределами зоны непосредственного поражения зенитных ракетных комплексов семейства С-300.

Он может одновременно отслеживать до 100 целей, в том числе истребители, крылатые ракеты, летящие на низких высотах, и высокоскоростные баллистические снаряды, пишет Army Recognition.

Ключевой особенностью радара 64Н6 является его фазированная антенная решетка, которая обеспечивает быстрое и точное сканирование воздушного пространства. Эта технология позволяет радару непрерывно точно отслеживать цели, одновременно противостоять электронным средствам противодействия, таким как глушение. Установленный на полуприцепе, радар является мобильным и может быть быстро развернут.

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