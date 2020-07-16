В боях между Арменией и Азербайджаном впервые сбит новый израильский дрон Elbit Hermes 900 (видео)

Минобороны Армении обнародовало видео, на котором запечатлено поражение азербайджанского беспилотника.

В новой эскалации вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном армянские военные сбили новый израильский беспилотник Elbit Hermes 900.

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Как сообщает Public Radio of Armenia, ссылаясь на русско-израильского блогера Александра Лапшина, это первый в истории случай уничтожения этого аппарата. При этом, БПЛА активно применялся в Сирии, Ираке, Ливане, Судане и Афганистане. Данные дроны также используются в США для контроля на границе с Мексикой.

Тем временем Минобороны Армении обнародовало видео, на котором запечатлено поражение азербайджанского беспилотника.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана сегодня возобновились бои. Так, Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

Elbit Hermes 900 начали эксплуатировать в 2011 году. Дрон предназначен для разведки и наблюдения. Масса полезной нагрузки составляет 350 кг.

Ադրբեջանական «Elbit Hermes 900» ԱԹՍ-ի խոցումը Shootdown of Azerbaijani "Elbit Hermes 900" UAV Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 14 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери. Стороны также обвинили друг друга в провокациях.

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