Это действительно очень хорошие, скорострельные артиллерийские установки.

За последнее время артиллерия ВСУ уничтожила более десятка складов армии агрессора, что значительно ослабило силы последней.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Украина не может похвастаться таким же количеством пушек, что и Россия, но качество нашей артиллерии намного выше. Благодаря поставкам из Европы и США Украина начинает давить так называемую "вторую армию мира".

И вот скоро в нашем полку прибудет. Речь идет о самоходных артиллерийских установках FH77 Archer. Их передаст Украине Швеция.

"Это действительно очень хорошие, скорострельные артиллерийские установки, которые могут совершать более 8 выстрелов в минуту. Помимо этого, они используют систему торможения над целью и систему памяти по контурам той техники, которую они должны уничтожить, что и обеспечивает их высокое качество поражения. Грубо говоря, от них невозможно скрыться ни за какими маскировочными сетями и т.д.", - объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

В ближайшее время Швеция передаст Украине партию 155-миллиметровых САУ Archer, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

Как отмечает военный эксперт, в то же время, российская артиллерия ограничена предельными показателями поражения цели в 30 км.

Все процессы в Archer автоматизированы, это - самая быстрая САУ в мире. И нашим солдатам обучиться обращению с ней не составить никакого труда. Это займет не более недели.

Ранее сообщалось, что Россия опозорилась со своим грозным оружием "Терминатор-2" в Украине.

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