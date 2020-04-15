Станции радиопомех от "Искры" могут пройти глубокую модернизацию (фото)

В рамках усовершенствования планируется комплектация отдельных элементов в одной машине и расширения частотного диапазона.

Станции радиопомех из состава комплекса Р-330УМ «Мандат-Б1Е» от компании «Искра» могут пройти глубокую модернизацию.

Об этом в комментарии Defense Express сообщил директор КП «НПК «Искра» Юрий Пащенко.

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В рамках усовершенствования планируется комплектация отдельных элементов в одной машине и расширения частотного диапазона работы.

Предприятие готово запустить производство обновленных Р-330УВ1 и Г-330УВ2 уже этого года.

Г-330УМ «Мандат-Б1Е» предназначен для обнаружения и радиоподавления коротких волн и ультракоротких волн линий связи с фиксированными рабочими частотами и линий с программной перестройкой рабочей частоты, прицельными по частоте и времени.

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