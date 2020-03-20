США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, выпущенной с острова Кауаи в Тихом океане.

Соединенные Штаты в ночь на пятницу, 20 марта, провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.

Она была выпущена с тихоокеанского острова Кауаи и летела до заданной цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, говорится в сообщении Пентагона, пишет DW.

Испытание стало "решающим шагом" на пути к скорейшему использованию нового оружия в возможных военных миссиях, отмечается далее в документе.

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В заявлении министерства обороны США ракета официально названа "гиперзвуковым планирующим блоком". Точных данных о траектории, дальности или цели ракеты Пентагон не представил.

Благодаря чрезвычайной скорости полета, гиперзвуковые ракеты способны обходить любые современные системы противоракетной обороны. Они также считаются очень маневренными. Ранее о разработках и принятии на вооружение подобных систем уже заявляла Москва. Российская сторона утверждает, что скорость этого вида вооружения может в двадцать раз превышать скорость звука. США говорят о пятикратном превышении.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 км.