Будет защищать от пуль с 10 метров: в Украине разрабатывают новый броневик (фото)

Безопасность экипажа гарантирована даже в случае подрыва под колесом.

В Украине разрабатывают специальный бронированный автомобиль «Камрат» с максимальным классом защиты, который будет оберегать от выстрелов из огнестрельного оружия калибра 7,62х54 мм и бронебойно-зажигательного патрона П-32 даже с расстояния 10 метров.

Об этом сообщает пресс-служба авторов проекта ООО «Украинская бронетехника».

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Двигатель авто оснащен дополнительными бронелистами и полностью защищен от пуль калибра 7,62 мм. Кроме того, безопасность экипажа гарантирована даже в случае подрыва под колесом или днищем.

Броневик предназначен для перевозки до 10 военных в условиях жесткого бездорожья. Для шасси используют украинский отечественный КрАЗ-5233 повышенной проходимости с колесной формулой 4х4.

Также будущий автомобиль оснастят централизованной системой подкачки шин, что позволит водителю управлять давлением в колесах во время движения и не покидать при этом бронированную капсулу.

Высоту автомобиля снизят, что сделает его одним из самых низких броневиков в классе МСАП в мире, отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Япония разрабатывает две передовые противовоздушные боеголовки, которые потом установят на гиперзвуковое оружие.