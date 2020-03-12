Япония разрабатывает надводные боеголовки для будущих гиперзвуковых ракет

Минобороны Японии планирует усовершенствовать будущее гиперзвуковое оружие.

Япония разрабатывает две передовые противовоздушные боеголовки, которые потом установят на гиперзвуковое оружие.

Об этом сообщает jane's.

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Минобороны Японии планирует усовершенствовать будущее гиперзвуковое оружие, находящееся сейчас в состоянии разработки, сверхскоростным снарядом и гиперзвуковой крылатой ракетой, а также надводной боеголовкой с двойным зарядом.

Боеголовки предназначены для поражения военных кораблей и других военных транспортных средств противника на малых островах и прилегающих к ним морских акваториях.

Оружие будет оснащено основной боеголовкой и боеголовкой с прекурсором.

Как сообщал УНИАН, американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 км.