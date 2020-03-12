Япония разрабатывает надводные боеголовки для будущих гиперзвуковых ракет
15:01, 12 марта 2020Оружие
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Минобороны Японии планирует усовершенствовать будущее гиперзвуковое оружие.
REUTERS
Япония разрабатывает две передовые противовоздушные боеголовки, которые потом установят на гиперзвуковое оружие.
Об этом сообщает jane's.
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Минобороны Японии планирует усовершенствовать будущее гиперзвуковое оружие, находящееся сейчас в состоянии разработки, сверхскоростным снарядом и гиперзвуковой крылатой ракетой, а также надводной боеголовкой с двойным зарядом.
Боеголовки предназначены для поражения военных кораблей и других военных транспортных средств противника на малых островах и прилегающих к ним морских акваториях.
Оружие будет оснащено основной боеголовкой и боеголовкой с прекурсором.
Как сообщал УНИАН, американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 км.
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