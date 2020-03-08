Британия и Франция завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom

Во время тестов на испытательном полигоне ракета достигла крейсерской скорости.

Великобритания и Франция завершили первые квалификационные испытания противокорабельной ракеты MBDA Sea Venom.

В будущем она станет неотъемлемой частью арсенала европейских винтокрылых машин, пишет Naked Science.

Читайте такжеСеверная Корея впервые в этом году испытала ракеты

Во время тестов на испытательном полигоне Essais de Missiles ракета достигла крейсерской скорости. Ее удалось точно навести на цель и поразить последнюю. Это испытание стало логическим продолжением двух предыдущих тестов, в рамках которых, в частности, проверяли возможности блокировки систем ракеты Sea Venom, анализировали ее показатели во время полета на малых высотах, а также тестировали систему наведения.

Известно, что Sea Venom имеет 2,5 метра в длину, 200 миллиметров в диаметре, массу в 110 килограммов и «высокую дозвуковую скорость» полета. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 километров.

Как сообщалось, США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов.