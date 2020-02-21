"Укроборонпром" за год экспортировал вооружения почти на $1 миллиард: в какие страны продавали

Глава концерна прогнозирует, что в 2020 году этот показатель может вырасти еще на 30%.

Экспорт украинского вооружения и услуг государственного концерна «Укроборонпром» в 2019 году вырос на 19% - до 908 млн долларов.

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Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», об этом заявил генеральный директор государственного концерна Айварас Абромавичус.

«После нескольких лет падения в 2019 году экспорт вооружения и услуг концерна вырос на 19%, до 908 миллионов долларов, по сравнению с 766 миллионами в 2018-м. Топ страны-импортеры нашей продукции – это Индия, Саудовская Аравия, Турция, другие страны Азии и Ближнего Востока», - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

По его словам, самыми востребованными продуктами украинской «оборонки» на внешних рынках остаются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, услуги – ремонты советской техники и модернизация самолетов.

Что касается будущего, то по динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30% в 2020 году.

«Серьезному рывку на экспортных рынках мешает скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов, стимулирующих экспорт (многие страны кредитуют покупателей), а также нездоровая конкуренция наших же экспортеров», - цитирует главу концерна его пресс-служба.

Также он добавил, что для урегулирования проблемы с конкуренцией в концерне инициировали изменения в работе экспортёров, целью которых является улучшение координации и кооперации, а также четкое разделение зон ответственности.

«В «переходной период» – пока в концерне идут изменения – на внешних рынках будут работать четыре экспортера вместо шести и не больше двух на одном рынке. В итоге реформы в долгосрочной перспективе останется всего два спецэкспортера с правилом: одна страна, один экспортёр», - цитирует Абромавичуса его пресс-служба.