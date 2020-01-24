Эксперты показали, как устроена подлодка для спецподразделений США (фото)
Специалисты показали устройство американской подводной лодки типа Gator, или SDV Mk.8 Mod 0.
Она предназначена для доставки бойцов формирования специального назначения SEAL к цели, пишет Naked Science.
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Американские "морские котики" обучены атаковать вражеские береговые линии и корабли, нанося ущерб целям как на суше, так и на море.
Бойцы могут действовать с борта атомной субмарины, расположенной на безопасном расстоянии. В качестве транспорта используют мини-субмарины SDV Mk.8 Mod 0, в каждой из которых могут разместиться от шести до восьми бойцов сил специального назначения.
Посвященный подводным лодкам сайт Covert Shores продемонстрировал предположительное устройство подлодки. Работа иллюстрирует основные технические аспекты комплекса.
Ранее в США испытали тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook Block 2, получивший новые лопасти Advanced Chinook Rotor Blade (ACRB).