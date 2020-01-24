Эксперты показали, как устроена подлодка для спецподразделений США (фото)

Подлодка предназначена для доставки бойцов формирования специального назначения SEAL к цели.

Специалисты показали устройство американской подводной лодки типа Gator, или SDV Mk.8 Mod 0.

Она предназначена для доставки бойцов формирования специального назначения SEAL к цели, пишет Naked Science.

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Американские "морские котики" обучены атаковать вражеские береговые линии и корабли, нанося ущерб целям как на суше, так и на море.

Бойцы могут действовать с борта атомной субмарины, расположенной на безопасном расстоянии. В качестве транспорта используют мини-субмарины SDV Mk.8 Mod 0, в каждой из которых могут разместиться от шести до восьми бойцов сил специального назначения.

Посвященный подводным лодкам сайт Covert Shores продемонстрировал предположительное устройство подлодки. Работа иллюстрирует основные технические аспекты комплекса.

Ранее в США испытали тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook Block 2, получивший новые лопасти Advanced Chinook Rotor Blade (ACRB).