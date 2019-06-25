National Interest: У армии США может появиться новая версия легендарного B-52

Новая разработка заменит текущую версию бомбардировщика B-52H, который служит американским военным с 60-х годов прошлого века.

Военно-воздушные силы США в ближайшее время могут получить новую версию легендарного стратегического бомбардировщика B-52. Новая модель будет иметь название B-52J и она заменит на службе старые восьмимоторные самолеты, которые американские военные получили еще во времена Холодной войны.

Как пишет National Interest, новая модель бомбардировщика будет иметь ряд мелких модификаций и одну «ключевую». Об этом журнал Air Force узнал от генерала Хита Коллинза, который руководит программой ВВС США по вопросам истребителей и бомбардировщиков.

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B-52 получит новые эффективные двигатели. И это уже будет довольно серьезным изменением, чтобы изменить название модели самолета. Однако, это не все обновления. Бомбардировщик получит новые цифровые системы, средства связи, новое вооружение и радар, а также ряд других улучшений.

По словам Коллинза, Командование воздушных сил также рассматривает возможность сокращения количества экипажа B-52. Потому что некоторые системы вооружений, которые ранее требовали вмешательства офицера, теперь могут быть полностью автономными. Впрочем, пока никаких решений принято не было.

Если план ВВС США с обновления B-52 будет воплощено без задержек и изменений, бомбардировщик будет иметь все шансы достичь столетия на службе. Чтобы сохранить бомбардировщики в боевом состоянии, их оснастят более эффективными моторами, которые будет легче обслуживать. Ожидается, что они окупятся уже через 10 лет.

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В 2018 году ВВС США объявили, что они «спишут» 62 бомбардировщики B-1B, выпущенных в 1980-х годах, а также 20 новых стелс-бомбардировщиков B-2 не позднее 2040 года. А B-52J продолжат службу даже после этого срока наряду с сотней новых B-21.

В 2018 году ВВС США оценили переоборудование B-52 включительно с построением новых двигателей для них в 32 миллиарда долларов. В 2011-2016 годах обслуживание этих бомбардировщиков обходилось Вашингтону в 1,2 миллиарда долларов ежегодно. Однако, более эффективные двигатели могут сэкономить американским военным 10 миллиардов долларов в 2040-х годах. Всего ВВС нужны 608 двигателей – по восемь для каждого нового B-52J.