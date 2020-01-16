СМИ назвали размер ядерного арсенала США

Американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях.

В распоряжении США имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800.

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Размер ядерного арсенала США раскрывается в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.

Из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 - для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических - на европейских объектах.

В публикации указывается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

Как сообщал УНИАН, в июне Объединенный комитет начальников штабов США ненадолго обнародовал на официальном сайте Пентагона официальную доктрину о применении ядерного оружия. Документ имел название «Совместная публикация 7-72, ядерные операции». Однако, его очень быстро удалили из публичного доступа.