США сможет уничтожить Россию за 15 минут – эксперт
Путем милитаризации космоса США могут понизить ценность ядерного потенциала России и Китая.
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Об этом заявил «Эксперту» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Американскую милитаризацию космоса он назвал одним из способов преодоления «позиционного тупика, который появился в связи с возникновением (в условиях гипотетической ядерной атаки) ситуации гарантированного взаимного уничтожения».
«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», - сказал Макиенко.
По его словам, «в одиночку Россия не может противостоять США».
Как сообщал УНИАН, Североатлантический альянс готовится к потенциальным кризисам в будущем из-за милитаризации России и ее агрессивных действий в отношении соседних стран.