В Азовском море возле украинского побережья заметили корабль ФСБ (фото)

Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега.

В Азовском море на расстоянии 10 миль от украинского побережья украинские военные заметили корабль береговой охраны ФСБ, занимавшегося разведкой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Twitter.

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«В Азовском море на расстоянии 10 морских миль от украинского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведывательные действия. Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, у большого десантного корабля (БДК) «Орск» Черноморского флота оккупированного Крыма отказал двигатель.