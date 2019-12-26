В Минобороны отчитались о полном выполнении государственного оборонзаказа 2019 года

В этом году Украина впервые закупила комплексы Javelin у США, кроме того, был разморожен контракт на БТР-4.

Министерство обороны Украины полностью выполнило государственный оборонный заказ за 2019 год, в войска поставлено 7 тыс. 434 единицы вооружения и военной техники.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк относительно Государственного оборонного заказа и оборонных закупок для нужд украинской армии.

"Весь ГОЗ закрыт. Мы вручную оставили два проекта без рассмотрения, то есть остановили их, но эти проекты незначительные с точки зрения самого объема - это менее 1%", - отметил Загороднюк.

Среди главных контрактов министр назвал закупку Javelin в США.

"Мы впервые закупили Javelin в США. Это действительно для нас знаковый контракт. Мы впервые сделали закупку через NSPA - агентство НАТО по поддержке и поставке ... Мы не надеемся, что через NSPA будем закупать большой процент наших потребностей, но у нас должна быть такая возможность, потому что если нам быстро надо что-то купить за границей, то фактически у министерства до сих пор такой возможности не было. У нас появилась такая возможность", - сказал он.

Загороднюк напомнил, что также был разморожен контракт на БТР-4, и они уже поступили в части.

"Вчера я подписал документы об объявлении конкурса на закупку питания по каталогу. На каталог переходят все части ВСУ", - рассказал министр.

В то же время заместитель министра обороны Анатолий Петренко рассказал, что в войска в 2019 году поставлены 7 тыс. 434 единицы вооружения и военной техники, в том числе около 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей, около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают связь, автоматизацию процессов управления войсками и киберзащиты.