Авиапарк пограничников пополнится современными патрульными вертолетами

Благодаря межправительственному соглашению с Францией Морская охрана получит 20 новых кораблей.

Авиационный парк Государственной пограничной службы 30 декабря пополнится двумя из 24 первых современных патрульных вертолетов.

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Об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сказал на открытии нового отделения инспекторов пограничной службы «Михайловка» отдела пограничной службы «Ямполь» в Винницкой области, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Дейнеко отметил, что на сегодняшний день наращиваются охрана и инженерно-техническое обустройство границы.

«Благодаря межправительственному соглашению с Францией морская охрана получит 20 новых кораблей, а уже 30 декабря ожидаются два из 24 первых современных патрульных вертолетов, которые должны пополнить авиационный парк ГПСУ», - сказал он.

Дейнеко отметил, что это даст возможность более эффективно, более оперативно реагировать на изменения в обстановке, обеспечивать эвакуацию личного состава в различных условиях.

Как сообщал УНИАН, разработка предприятиями «Укроборонпром» отечественного вертолета МСБ-6 «Атаман» до сих пор находится на начальном этапе. О запуске проекта сообщалось еще в 2015 году.