В Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" Украины основным приоритетом ВСУ

В Воздушных силах количество и масштабы мероприятий боевой подготовки растут каждый год.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что с началом российской агрессии основным приоритетом является наращивание «противовоздушного щита» для сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

«В Воздушных силах количество и масштабы мероприятий боевой подготовки растут ежегодно», - говорится в сообщении.

С началом российско-украинской войны основным приоритетом стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО. «Особенно это касается зенитных ракетных войск – основы «противовоздушного щита» страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил», - отметили в Генштабе и добавили, что боевая подготовка зенитных ракетных войск в последние пять лет кардинально изменилась.

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«Значительно вырос оборонный бюджет Украины. Это позволило привлечь личный состав к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб. Ежегодно интенсивность таких тренировок возрастает, привлекается больше вооружения, увеличились и пуски ракет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе озвучили приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год.