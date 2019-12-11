"Зачистка" по стандартам НАТО: под Львовом для бойцов ВСУ открыли kill house (видео)

В kill house бойцы ВСУ смогут проводить тренировки по проведению огневого столкновения в условиях помещения.

В Международном центре миротворчества и безопасности ВСУ начал функционирования тренировочный комплекс kill house.

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Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.

В так называемом kill house, оборудованном специальным покрытием стен, подразделения могут проводить тренировки по проведению огневого столкновения в условиях помещения, используя боевые и холостые патроны.

Это стало продолжением внедрения опыта зарубежных коллег по подготовке подразделений для боев в городе.

Как сообщал УНИАН, во время активной фазы международных военных учений "Rapid Trident-2019" («Стремительный трезуб-2019»), которые проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине, военнослужащие отработали блокирование и изоляцию района, зачистку населенного пункта, штурм и освобождение заложников, оказание первичной медицинской помощи и провели эвакуацию раненых, а также ликвидацию последствий контртеррористических действий.