Появилось фото российского боевого робота на войне в Сирии

Тестирование «Урана-9» на Ближнем Востоке показало низкую надежность его ходовой части, опорных и направляющих катков, пружин и подвески при самостоятельном передвижении.

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» удалось сфотографировать в Сирии.

Фотографию, предположительно, сделанную в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.

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Как пишет «Российская газета», характерный камуфляж и окружающая обстановка эту теорию подтверждают.

Тестирование «Урана-9» на Ближнем Востоке показало низкую надежность его ходовой части, опорных и направляющих катков, пружин и подвески при самостоятельном передвижении. Кроме того, нестабильно работает 30-миллиметровая автоматическая пушка, цепи пуска срабатывают несвоевременно, а тепловизионный канал оптико-прицельной станции отказывает.

Робот «Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и модернизированным 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова. Оружие позволяет дрону уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.