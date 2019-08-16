Российских летчиков могут вооружить новым ПП-2000 взамен автомата Калашникова

Новое оружие легче и компактнее старых автоматов АКС-74У.

Минобороны РФ рассматривает возможность изменить комплектацию носимого аварийного запаса (НАЗ) российских летчиков, заменив автомат АКС-74У более компактным и современным оружием – пистолетом-пулеметом ПП-2000.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС", ссылаясь на источник в ОПК.

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"Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало с интересом на это предложение", - сказал собеседник агентства.

НАЗ летчика укладывается наземными службами на случай аварии или вынужденной посадки. В него входят запасы еды, воды и медикаментов, средства связи и прочие предметы первой необходимости. Помимо этого, в НАЗ входит укороченная версия автомата Калашникова (АКС-74У), боеприпасы и гранаты. При боевом вылете летчики также берут с собой дополнительное оружие – пистолет Макарова или пистолет Стечкина.

ПП-2000 разработан Тульским Конструкторским бюро приборостроения под 9 мм патрон, серийно производится с 2006 года. Без магазина и приклада оружие весит всего 1,4 кг, а его длинна составляет всего 582 мм с разложенным прикладом (для сравнения – длина АКС-74У с разложенным прикладом – 730 мм).

Ранее сообщалось, что румынские вооруженные силы снимут с вооружения лицензионные копии автомата Калашникова и заменят их итальянскими стрелковыми комплексами Beretta ARX-160.