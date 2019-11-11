В Одесской области в открытом море испытали два американских катера Island (видео)

Планируется, что катера будут патрулировать побережье, но уже под новыми названиями – "Славянск" и "Старобельск".

В Одесской области в открытое море на испытания вышли два американских катера береговой охраны класса Island.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Их еще год назад США передали украинским ВМС. Из-за ремонта и переоснащения в Одессу судна прибыли только в конце октября этого года. Украинские моряки уже освоили управление американскими катерами. Специальные учения прошли в Балтиморе.

Чтобы окончательно проверить техническое состояние после транспортировки, катера и выпустили на испытание. Если они будут удачными, уже через два дня бывшие Island зачислят в состав украинских Военно-Морских сил. В Украине они будут патрулировать побережье, но уже под новыми названиями – "Славянск" и "Старобельск".

Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы и Сухопутные войска Украины полностью вооружили радиолокационными станциями. В войска в течение года поступила продукция КП «НПК «Искра» — мобильные трехкоординатные радиолокационные станции 35Д6 и семейства 3D-радиолокаторов 80К6, а также наземная радиолокационная станция дальнего обнаружения П-18 «Малахит», которую производит НПП «Аэротехника-МЛТ».